JASON ASHCROFT: Hörprobe aus der EP

Heute ist sowohl die EP "My Vengeance Is Everything" des kanadischen Gitarristen JASON ASHCROFT (DIRE PERIL, HELION PRIME) erschienen als auch ein Textclip zum Titelstück online gegangen. Als Sänger agiert Stu Block (ex-ICED EARTH, INTO ETERNITY).





