JAG PANZER sagt uns: Betet!

Vom Album "The Hallowed", das am 23. Juni 2023 über Atomic Fire Records erschienen ist, gibt es eine weitere Auskopplung: 'Prey!'



Außerdem hier noch ndiverse Tourdaten der "Welcome To The Hallowed-Tour 2023"



29.07.2023 DE Brande-Hörnerkirchen - Headbangers Open Air Festival

30.07.2023 DE Dortmund - Junkyard

01.08.2023 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

02.08.2023 DE Kassel - Goldgrube

04.08.2023 DE Oldenburg - MTS

05.08.2023 DE Wacken - Wacken Open Air (SOLD OUT)

06.08.2023 BE Bilzen - South of Heaven

09.08.2023 CH Aarburg - Musigburg

11.08.2023 NL Uden - De Pul

12.08.2023 BE Kortrijk - Alcatraz Festival

29.09.2023 US Madison, WI - Blades of Steel Metal Festival 3.0



Prey!







https://www.youtube.com/watch?v=CmWAcWFJstQ

