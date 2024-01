In RIOT V brennt das Feuer

Das neue Studioalbum "Mean Streets" erscheint am 12. April 2024 via Atomic Fire Records. Nachdem es mit 'High Noon' ja bereits einen ersten Vorgeschmack gab, gibt es heute die zweite digitale Singleauskopplung 'Feel The Fire'. Als Gast brilliert in diesem Video das Model Liv Walsh.



Basser Donnie Van Stavern bezieht Stellung:

"Als ich 'Feel The Fire' schrieb, wollte ich musikalisch die frühen, rockigen RIOT-Zeiten mit einer gewissen ZEPPELIN/PRIEST-Atmosphäre wieder in Erinnerung rufen. Der dazugehörige Text erzählt von einer leidenschaftlichen, aggressiven, feurigen Liebesbeziehung, in der die Seelen des Paares extrem voneinander besessen sind. Das Video greift dessen Inhalt dementsprechend grob auf und spielt mit dem Feuer sowie blendendem Licht, natürlich ergänzt von einer wunderschönen Frau!"



Feel The Fire







https://www.youtube.com/watch?v=ouMzyowzzJw

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: riot v mean streets feel the fire tour 2024