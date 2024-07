IN EXTREMO: Erste Single vom neuen Album veröffentlicht

Die Mittelalterrocker von IN EXTREMO haben mit 'Wolkenschieber' die erste Single aus ihrem gleichnamigen Album veröffentlicht. Die Single kann wie folgt geordert werden.



Das neue Werk "Wolkenschieber" erscheint am am 6. September 2024 via Universal Music. Auch das Album kann bereits vorbestellt werden.



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

Carpe Noctem - Burgentour 2024

19.07.24 Görlitz - Landskronenbrauerei mit Rauhbein

20.07.24 Magdeburg - Festung Mark mit Rauhbein

26.07.24 Singen - Festung Hohentwiel mit Manntra

27.07.24 Creuzburg - Burg Creuzburg mit Blaske - ausverkauft

16.08.24 Illingen – Burgplatz mit Versengold und Projekt Ju

29.08.24 Hanau - Amphitheater mit Antitype

30.08.24 Klaffenbach - Wasserschloss mit Antitype - ausverkauft

07.09.24 Koblenz - Festung Ehrenbreitstein mit Fiddler`s Green



Weckt die Toten – Das In Extremo-Festival

31.08. 24 Halle (Saale) – Peißnitzinsel

Mit Feuerschwanz, Knorkator und Rauhbein und einem Mittelaltermarkt



Wolkenschieber-Tour - Winter 24

Gäste: Korpiklaani und Rauhbein

15.11.2024 Saarbrücken / Garage

16.11.2024 CH-Pratteln / Z 7

22.11.2024 Rostock / Moya

29.11.2024 Berlin / Columbiahalle

30.11.2024 Bremen / Pier 2

06.12.2024 Nürnberg / KIA Metropol Arena

07.12.2024 A-Wien / Gasometer

12.12.2024 Bielefeld / Lokschuppen

13.12.2024 Hannover / Swiss Life Hall

14.12.2024 Dresden / Alter Schlachthof

20.12.2024 Leipzig / Haus Auensee

21.12.2024 Stuttgart / Porsche Arena

27.12.2024 München / Zenith

28.12.2024 Wiesbaden / Kulturzentrum Schlachthof

29.12.2024 Erfurt / Messehalle

30.12.2024 Köln / Palladium

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: in extremo wolkenschieber neue single neues album carpe noctem burgentour weckt die toten in extremo festival wolkenschieber tour rauhbein manntra blaske fiddlers green knorkator feuerschwanz korpiklaani antitype