IMMOLATION zeigt neues Video zu
Die Death-Metal-Urgesteine IMMOLATION schicken mit 'Attrition' einen Vorboten ihres neuen Albums "Descent" auf die Bildschirme. Dem Track wurde ein Musikvideo spendiert, welches auf YouTube zu finden ist. Das neue Album kommt am 10.04.2026 in die Plattenläden.
"Descent" Trackliste:
01. These Vengeful Winds
02. The Ephemeral Curse
03. God's Last Breath
04. Adversary
05. Attrition
06. Bend Towards the Dark
07. Host
08. False Ascent
09. Banished
10. Descent
IMMOLATION - Attrition (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=aSAX6hpiTZM=RDaSAX6hpiTZM&start_radio=1
