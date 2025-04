ICE NINE KILLS auf Europatour 2025

Die US-Amerikanische Metalcore Band ICE NINE KILLS, die gerade in den letzten Jahren mit ihren beiden "Silver Scream" Alben durch die Decke gegangen ist, hat heute ihre neue Europatour bekannt gegeben. Unter dem Motto "A WORK OF ART" schauen die Herren aus Boston acht Mal im deutschsprachigen Raum vorbei.

Wie sich das gehört, haben die Metalcore-Giganten zwei beindruckende Support Acts mit dabei. Die Coregruppen THE DEVIL WEARS PRADA aus Ohio und CREEPER aus England werden den Massen auf der Tour einheizen.

Die Tourdaten im Überblick:



19.11.2025 Milan (IT) - Alcatraz

20.11.2025 Zürich (CH) - Halle 622

21.11.2025 Prais (FR) - Salle Pleyel

23.11.2025 Wien (AT) - Gasometer

24.11.2025 München (DE) - Zenith

26.11.2025 Brüssel (BE) - AB

27.11.2025 Köln (DE) - Palladium

28.11.2025 Prag (CZ) - Sasazu Club

30.11.2025 Leipzig (DE) - Haus Auensee

01.12.2025 Warschau (PL) - Klub Stodola

02.12.2025 Berlin (DE) - Verti Music Hall

04.12.2025 Hamburg (DE) - Sporthalle

05.12.2025 Tilburg (NL) - 013

06.12.2025 Frankfurt/Höchst (DE) - Jahrhunderthalle

08.12.2025 Manchester (UK) - O2 Victoria

09.12.2025 Glasgow (UK) - Hydro

10.12.2025 Nottingham (UK) - Motorpoint Arena

12.12.2025 London (UK) - Wembley Arena