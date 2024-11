Heavy Metal trifft Anime: ASTERISM bei der Animagic 2025

Heavy Metal trifft Anime-Songs - so oder so ähnlich könnte das Motto dieser beiden Konzerte lauten. Die japanische Band ASTERISM, gegründet 2017 als Indie-Band, wird bei der Animagic im August 2025 in Mannheim ihre ersten beiden Deutschlandkonzerte spielen. Die genauen Daten werden noch bekannt gegeben.

Seit 2022 ist ASTERISM mit dem Coveralbum "Animetic" unterwegs, welches Coverversionen von Animesongs enthält. 2023 erfolgte der Wechsel von der Talentagentur Amuse, die auch BABYMETAL vertritt, zum Major Label Sony Music Japan, und die EP "Aside" sowie 2024 die Konzept-EP "Planet of Metal", die in Zusammenarbeit mit dem japanischen Mangaka und Illustrator Acky Bright entstand.