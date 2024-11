HORIZON IGNITED führt uns in das Haus des Hasses

Die finnischen Melodeather werden im kommenden Jahr ihr drittes Langeisen auspacken, das bislang noch keinen Namen hat. Trotzdem gibt es nun mit dem Stück 'Welcome To This House Of Hate' einen Vorgeschmack.

Die Band erklärt: "Welcome To This House Of Hate! Dies ist bei weitem unser bisher härtester und wütendster Track, angeheizt durch ungefilterte Wut. Der ganze Song ist um dieses erdrückende Hauptriff herum aufgebaut, das ein wenig an Panteras Klassiker 'Walk' erinnert, aber ich wage zu behaupten, dass dieser Song in Sachen Härte und Aggression noch darüber hinausgeht. Diesmal gibt es keine cleanen Vocals. Seid vorsichtig, wenn ihr diesen Song beim Autofahren hört. Wir übernehmen keine Verantwortung für die daraus resultierenden Geschwindigkeitsüberschreitungen und Verkehrsrowdys, ha ha!"