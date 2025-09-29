HOLY MOTHER trennt sich von Gitarrist

Die amerikanische Power Metal-Band HOLY MOTHER trennt sich ohne nähere Angabe von Gründen von ihrem Gitarristen Mickey Lyxx, der seit August 2022 für die Band spielte.

In ihrem kurzen Statement schreibt die Band:

"Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, in eine neue Richtung zu gehen. Dabei werden wir nicht mehr mit Mickey als unserem Gitarristen zusammenarbeiten. Wir sind dankbar für die Zeit und Energie, die er in unsere Auftritte gesteckt hat und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem zukünftigen Weg."

Gleichzeitig kündigt die Band an, gleich zwei neue Gitarristen zu verpflichten, die Namen wurden aber noch nicht bekannt gegeben. "Das nächste Kapitel von HOLY MOTHER wird explosiver denn je."

In Deutschland ist die Band demnächst bei DOROs "Winter Magic" Tour als Support zu sehen.

Foto Credit: Michael Vogt