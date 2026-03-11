HELLRIPPER mit neuem Video
Wenige Tage vor dem Release des neuen Albums "Coronach", am 27.03.2026, präsentiert HELLRIPPER via Century Media ein neues Musikvideo. 'Mortercheyn' ist auf dem YouTube-Kanal des Labels zu finden und ist neben 'Hunderprest' ein aussagekräftiger Appetizer auf das neue Werk.
"Coronach" Trackliste:
01. Hunderprest
02. Kinchyle (Goatkraft And Granite)
03. The Art Of Resurrection
04. Baobhan Sith (Waltz Of The Damned)
05. Blakk Satanik Fvkkstorm
06. Sculptor's Cave
07. Mortercheyn
08. Coronach
HELLRIPPER - Mortercheyn (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=8s4P68HrYNU
