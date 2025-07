HELLOWEEN im All

Am 29. August 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "Giants & Monsters" von HELLOWEEN. Jetzt gibt es die nächste Single und den Videoclip zu 'Universe (Gravity For Hearts)'.



Nach Japan - 'This Is Tokyo' - begibt sich HELLOWEEN nun mit 'Universe (Gravity For Hearts)' ins All.



Gerstner erläutert:

"HELLOWEENs neuer Track ist ein wilder emotionaler Ritt, der uns sagen soll: Hört niemals auf zu träumen! Alles im Universum ist verbunden und was wie unendlich viele Sterne aussieht, könnten in Wirklichkeit Augenblicke, Herzen und Entscheidungen sein."



Universe (Gravity For Hearts)







https://www.youtube.com/watch?v=JtzYJdG_qX0



HELLOWEEN live:



"40 Years Anniversary Tour" – Deutschland 2025

Very Special Guests: BEAST IN BLACK



30.10.2025 DE Bochum - RuhrCongress *ZUSATZTERMIN*

31.10.2025 DE Bochum - RuhrCongress *AUSVERKAUFT*

01.11.2025 DE Hamburg - Barclays Arena

22.11.2025 DE Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle *AUSVERKAUFT*

