HELIUNG trifft auf JOACHIM WITT

Die deutsch-dänische Band HEILUNG hat eine Neuinterpretation des Songs 'Die Wölfe ziehen' von JOACHIM WITT kreiert. Der Track wird am 12.12.2024 via Ventil / The Orchard erscheinen.



Um 17:00 Uhr an diesem Tag ist dann bei Youtube das Video verfügbar.

Quelle: Hardbeat Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: heilung joachim witt die woelfe ziehen neuinterpretation video