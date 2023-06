HEIMDALL: Neues Album

Auch das neue HEIMDALL-Album, das insgesamt sechste, möchten wir euch nicht vorenthalten.

Am 25. August erscheint "Hephaestus" über Pride & Joy Music.

Anbei die Titelliste sowie das Artwork.

01 – Hephaestus

02 – Masquerade

03 – King

04 – The Runes

05 – Till The End Of Time

06 – Power

07 – We Are One

08 – Spellcaster

09 – The Show Must Go On