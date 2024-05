Gößnitz Open Air 2023: THE 69 EYES, MOONSPELL, ELUVEITIE und weitere Bands bestätigt

Auch in diesem Jahr findet das Gößnitz Open Air wieder statt. Für die 31. Auflage des Festivals wurde in den letzten Wochen ein Großteil der Bands bestätigt, welche in diesem Jahr auftreten werden.



Diese sind:

DRITTE WAHL

ELUVEITIE

FIDLLERS GREEN

HARPYIE

HELDMASCHINE

JOHN DIVA

KIRSCHE & CO

MIKE SEEPER

MOONSPELL

OHRENFEINDT

RAVENTADOR

RESTPOSTEN BLUES BAND

ROCKSACK

THE 69 EYES

UNIVERSUM 25

VAN CANTO

VAN GROOVER

¡PENDEJO!





Das Festival findet vom 02.08. bis 04.08.2024 in Gößnitz statt. Alle weiteren Infos zum Festival sowie die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage.

Laut Veranstalter fehlen noch einige Bands für das Programm. Sobald diese feststehen, wird auch die Tagesaufteilung bekannt gegaben.