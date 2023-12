GUANO APES: Tour für Herbst 2024 bestätigt

Die aus Göttigen stammende Band GUANO APES will es 2024 wieder einmal wissen und die Bühnen entern. Die "Free The Monkey"-Tour startet am 27.09.2023 in Brüssel und führt die Band durch Europa.



Dies sind die Termine:

27.09.2024 BL Brüssel - Ancienne Belgique

28.09.2024 NL Utrecht - TivoliVrendenburg

04.10.2024 DE Berlin - Huxleys

05.10.2024 DE Leipzig - Haus Auensee

11.10.2024 DE Hamburg - Große Freiheit 36

12.10.2024 DE Hannover - Capitol

18.10.2024 DE München - Muffathalle

19.10.2024 CH Pratteln - Z7

25.10.2024 DE Saarbrücken - Garage

26.10.2024 DE Stuttgart - Im Wizemann

01.11.2024 PL Warschau - Progresja

02.11.2024 CZ Prag - Lucerna

08.11.2024 DE Frankfurt - Batschkapp

09.11.2024 DE Köln - Carlswerk Victoria

15.11.2024 AT Wien - Ottakringer Brauerei

16.11.2024 HU Budapest - Akvárium Klub

21.11.2024 ES Barcelona - Razzmatazz

23.11.2024 PT Lissabon - LAV

29.11.2024 EE Tallinn - Helitehas

30.11.2024 LV Riga - Palladium



Tickets sind ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.





Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: guano apes tour 2024 free the monkey tour 2024