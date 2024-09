GRAVE DIGGER: Neues Album!

Passend zur von POWERMETAL.de präsentierten Tour zum 45. Bandjubiläum, präsentieren uns die Grabschaufler von GRAVE DIGGER die frischgebackenen Details ihres kommenden, neuen Albums!

"Bone Collector" erscheint am 17. Januar über RPM/Roar und hat folgende Tracks zu bieten:

01. Bone Collector

02. The Rich The Poor The Dying

03. Kingdom Of Skulls

04. The Devil’s Serenade

05. Killing Is My Pleasure

06. Mirror Of Hate

07. Riders Of Doom

08. Made Of Madness

09. Graveyard Kings

10. Forever Evil & Buried Alive

11. Whispers Of The Damned