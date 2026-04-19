GO MAHHH debütiert medizinisch

Das Berliner Quartett hat mit 'Blood Transfusion' das erste Stück draußen, am 01.05.2026 folgt dann die zweite Single 'BBSBBQ' und Ende Mai 2026 wird dann das Debutalbum "Doppelgänger" von GO MAHHH bei Noisolution erscheinen. Erste Festival-Zusagen stehen auch schon fest, so z. Bsp. bei der Saaleparty 2026 und dem Herzberg Festival.

Quelle: Noisolution Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: go mahhh debütalbum berlin psych fuzz mai 2026 noisolution stoner saaleparty herzberg powermetalde