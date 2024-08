GOD DETHRONED und das Judas Paradoxon

Am 6. September 2024 erscheint via RPM "The Judas Paradox", das neue Album von GOD DETHRONED. Heute zeigt die Band das Musikvideo zum Titeltrack.



Henri Sattler (Sänger und Gitarrist) erklärt:

"Der Song handelt von Judas Iskariot, der die Ereignisse rund um den Verrat an Jesus Christus aus seiner Sicht schildert. Es ist ein Thema, das die Welt in Atem hält, seit die Geschichte bekannt wurde. Musikalisch ist es der stimmungsvollste und melodiebetonteste Song des Albums."



"The Judas Paradox" Trackliste:



01-The Judas Paradox

02-Rat Kingdom

03-The Hanged Man

04-Black Heart

05-Asmodeus

06-Kashmir Princess

07-Hubris Anorexia

08-The Eye of Providence

09-Hailing Death

10-Broken Bloodlines

11-War Machine



The Judas Paradox





https://www.youtube.com/watch?v=PRsUePUuHz0