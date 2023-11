GEWINNSPIEL: CALLIDERs

Herzlichen Glückwunsch ins wunderschöne Nordrhein-Westfalen, der Gewinner wurde bereits informiert.

Aber mal ganz ehrlich: Was ihr, liebe Leser, in der vergangenen Woche veranstaltet habt, war der Wahnsinn! Die Einsendungen gingen locker in den dreistelligen Bereich, sodass wir leider irgendwann nicht mehr jedem und jeder einzelnen von euch für die Einsendung sowie die sehr lieben Grüße an dieser Stelle danken konnten.

Das Postfach schwabbte über und wir haben uns über jede einzelne Mail sehr gefreut. Wir danken euch von ganzem Herzen!

Und diejenigen, die sich nicht an der Vinyl erfreuen dürfen: Das nächste Gewinnspiel ist bereits in Planung. :)