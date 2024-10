GEEZER BUTLER wird von Tierrechts-Organisation ausgezeichnet

BLACK SABBATH-Bassist Geezer Butler wurde vom 'Center For A Humane Economy' für sein lebenslanges Engagement für den Tierschutz geehrt. Butler war eine von vier wegweisenden Persönlichkeiten, die vom Center For A Humane Economy, einschließlich seines Global Council For Animals, bei der Veranstaltung, der ersten Malibu Sunset Soirée For Animals, die am 5. Oktober in Malibu, Kalifornien, stattfand, ausgezeichnet wurden.

Quelle: Center For A Humane Economy Redakteur: Stephan Lenze Tags: geezer butler center for a humane economy global council for animals