FUTURE PALACE im Herbst auf Tour
Ein Dreigängemenü allererster Güte kriegen Metalcore-Fans diesen Herbst serviert. Denn mit FUTURE PALACE, AS EVERYTHING UNFOLDS und LUNA KILLS kommt ein mächtiges Dreigestirn auf Tour, welches den Finger am Puls der Zeit hat.
Die Deutschland-Termine der DEEP BLUE Tour 2026 lauten wie folgt:
08.10.26 DE-Hamburg, Markthalle
10.10.26 DE-Cologne, E-Werk
13.10.26 DE-Stuttgart, Im Wizemann
14.10.26 DE-Frankfurt, Batschkapp
16.10.26 DE-Hanover, Faust
17.10.26 DE-Berlin, Festsaal Kreuzberg
02.11.26 DE-Essen, Zeche Carl *
19.11.26 DE-Munich, Backstage Werk
20.11.26 DE-Nuremberg, Z-Bau
21.11.26 to be announced
*für Essen wird der Support noch bekanntgegeben
