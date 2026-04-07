EVERGREY trennen sich von Gitarrist Henrik Danhage und kündigen neue Single an!

Es war vielleicht ein wenig absehbar, aber heute haben die schwedischen Prog-Metaller um Sänger Tom Englund mitgeteilt, sich nach 21 gemeinsamen Jahren von Gitarrist Henrik Danhage getrennt zu haben. Bereits bei der letzten Tour mit KATATONIA stand er nicht mit der Band auf der Bühne und wurde von Stephen Platt (DEVIN TOWNSEND, SCAR SYMMETRY, etc.) vertreten. Bis dato war von einer Pause des Gitarristen die Rede.

Hier der genaue Wortlaut der Band zur Trennung:

"EVERGREY und Henrik haben sich nach 21 Jahren, in denen sie immer wieder zusammengearbeitet haben, einvernehmlich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Es beginnt nun für beide Seiten ein neues Kapitel. Wir wünschen einander alles Gute für die Zukunft und freuen uns auf neue Musik von EVERGREY und Henrik."

Fast im Gegenzug kündigt EVERGREY für den 09.04.2026 neue Musik, ein neues Video und einen neuen Gitarristen an.

Das neue EVERGREY-Album "Architects Of A New Weave" erscheint am 05.06.2026 via Napalm Records.