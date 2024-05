EVERGREY mit nächster Single

Am 7. Juni 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Theories Of Emptiness" von EVERGREY. Mit 'Say' gibt es das nächste Musikvideo.



https://www.youtube.com/watch?v=ytsJUzztleM

