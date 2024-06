EVERGREY: Bringt die Leere nach Europa!

Gestern erst ist das grandiose neue EVERGREY-Album "Theories Of Emptiness" über Napalm Records erschienen, da kündigen die schwedischen Prog-Melancholiker auch schon die zugehörige Tour zum Langdreher an, die passenderweise "Emptiness Over Europe" betitelt ist und den Fünfer für insgesamt elf (!) Konzerte nach Deutschland führen wird. Mit dabei sind KLOGR als Special Guest und ein weiterer Opener, der jeweils pro Abschnitt der Tour wechselt.

Hier die Übersicht aller Termine:

05.11.24 Zeche, Bochum

06.11.24 Kubana, Siegburg

19.11.24 Posthalle, Würzburg

20.11.24 Musikzentrum, Hannover

21.11.24 Hellraiser, Leipzig

22.11.24 Bahnhof Pauli, Hamburg

07.12.24 VAZ Pfarrheim Burglengenfeld, Burglengenfeld

10.12.24 Backstage München, München

11.12.24 7er Club, Mannheim

12.12.24 Mergener Hof, Trier

21.12.24 JuZ Andernach, Andernach

Quelle: Evergrey Redakteur: Tobias Dahs Tags: evergrey tour emptiness over europe theories of emptiness