ETERNAL CHAMPION und UNTO OTHERS in Hamburg!

Am 17. August, also bereits nächste Woche Samstag, erwartet das sympathische Team des Kultur Palast Hamburg hohen Besuch aus den US of A. Es spielen dann nämlich nicht nur die IDLE HANDS-Nachfolger UNTO OTHERS aus Oregon auf, sondern auch die Epic-Metal-Formation ETERNAL CHAMPION aus Texas, was so vom Papier dem gediegenen Underground-Freund schon mit der Zunge schnalzen lässt. Dass dann auch noch die Braunschweiger Senkrechtstarter WRITHEN HILT mit von der Partie sein werden, darf man dann getrost als Kernobst auf dem Rahm bezeichnen. Los geht's mit der Revolte am 17.08. um 19:00 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf direkt über den Kultur Palast.

Quelle: Kultur Palast Redakteur: Marius Luehring Tags: unto others eternal champion writhen hilt kultur palast bambi galore