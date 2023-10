EPICA und der Code des Lebens

Pünktlich zum Release am 6. Oktober 2023 der digitalen EP "Live At The AFAS Live" hat EPICA ein weiteres Video veröffentlicht: 'Code Of Life (Live At The AFAS Live)'. Auch dieses Stück wurde am am 27. Januar 2023 beim "AFAS Live" in Amsterdam aufgenommen.



Trackliste "Live At The AFAS Live":



01. Unleashed

02. The Sekeleton Key

03. Rivers

04. Code Of Live

05. Cry For The Moon

06. Beyond The Matrix

07. Consign To Oblivion



Code Of Life (Live At The AFAS Live)







https://www.youtube.com/watch?v=i597p11qCQo

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: epica code of life live at the afas