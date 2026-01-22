ENGRUPID PIPOL: Neues Video

Die Instrumental Progger von ENGRUPID PIPOL aus Chile haben heute den Videoclip zu 'Inspireichon Burn' aus ihrem aktuellen Album "Quadragenta At Finem Mundi" veröffentlicht.



https://www.youtube.com/watch?v=KNqOuGaENQs

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: engrupid pipol quadragenta at finem mundi inspireichon burn