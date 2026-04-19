ENEMY INSIDE deutet mit RIP auf neues Album hin

Die Band hat mit 'R.I.P.' ein neues Stück veröffentlicht, welches auf das nahende Album hindeutet.

Evan K. & Nastassja Giulia:

" 'R.I.P.' ist vielleicht einer der härtesten Songs, die wir je geschrieben haben. Ein Abschied von der Vergangenheit und allem, was dich je zurückgehalten hat."

R.I.P.

https://www.youtube.com/watch?v=BvniEZ2fczs

ENEMY INSIDE live, Auf Tour mit SMASH INTO PIECES:



16.04.2026 NL Zwolle, Hedo

17.04.2026 NL Haarlem, Patronaat

18.04.2026 DE Münster, Skaters Palace

19.04.2026 DE Berlin, Astra Kulturhaus

21.04.2026 DE Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden

22.04.2026 DE München, Backstage

23.04.2026 DE Stuttgart, LKA Longhorn

24.04.2026 DE Schapen, Mosh 'n May 2026 *Festival

25.04.2026 DE Leipzig, Felsenkeller Leipzig

26.04.2026 CZ Prag, ROXY Prague

27.04.2026 AT Wien, Flex

29.04.2026 BE Antwerpen, Zappa

30.04.2026 NL Tilburg, 013

02.05.2026 UK Nottingham, Rock City

03.05.2026 UK Manchester, 02 Ritz Manchester

04.05.2026 UK Glasgow, Garage

05.05.2026 UK Bristol, Thekla

06.05.2026 UK Camden, Electric Ballroom

07.05.2026 FR Paris, Elysee Montmartre

09.05.2026 DE Hamburg, Grosse Freiheit 36

10.05.2026 DK Copenhagen, Amager Bio