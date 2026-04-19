ENEMY INSIDE deutet mit RIP auf neues Album hin
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Die Band hat mit 'R.I.P.' ein neues Stück veröffentlicht, welches auf das nahende Album hindeutet.
Evan K. & Nastassja Giulia:
" 'R.I.P.' ist vielleicht einer der härtesten Songs, die wir je geschrieben haben. Ein Abschied von der Vergangenheit und allem, was dich je zurückgehalten hat."
R.I.P.
https://www.youtube.com/watch?v=BvniEZ2fczs
ENEMY INSIDE live, Auf Tour mit SMASH INTO PIECES:
16.04.2026 NL Zwolle, Hedo
17.04.2026 NL Haarlem, Patronaat
18.04.2026 DE Münster, Skaters Palace
19.04.2026 DE Berlin, Astra Kulturhaus
21.04.2026 DE Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden
22.04.2026 DE München, Backstage
23.04.2026 DE Stuttgart, LKA Longhorn
24.04.2026 DE Schapen, Mosh 'n May 2026 *Festival
25.04.2026 DE Leipzig, Felsenkeller Leipzig
26.04.2026 CZ Prag, ROXY Prague
27.04.2026 AT Wien, Flex
29.04.2026 BE Antwerpen, Zappa
30.04.2026 NL Tilburg, 013
02.05.2026 UK Nottingham, Rock City
03.05.2026 UK Manchester, 02 Ritz Manchester
04.05.2026 UK Glasgow, Garage
05.05.2026 UK Bristol, Thekla
06.05.2026 UK Camden, Electric Ballroom
07.05.2026 FR Paris, Elysee Montmartre
09.05.2026 DE Hamburg, Grosse Freiheit 36
10.05.2026 DK Copenhagen, Amager Bio
- Quelle:
- Mona Miluski, RPM
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- enemy inside rip
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