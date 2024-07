EMIL BULLS mit neuer Single

Mit 'Warriors Of Love' haben die Alternative-Metaller von EMIL BULLS eine neue Single am Start.

Mit dabei ist DORO als Special Guest.

'Warriors Of Love' wurde als offizieller Soundtrack für die beeindruckende Wohltätigkeitsveranstaltung "The Ride to Wacken" ausgewählt, die von keinem Geringeren als Christoph von Freydorf, dem charismatischen Leadsänger der Band, durchgeführt wird. Als Beweis für seine Hingabe und Ausdauer wird von Freydorf auf den Komfort eines Tourbusses verzichten und mehr als 1.000 Kilometer von München zum kultigen Wacken Open Air Festival radeln.

Ziel der Reise ist es, eine beträchtliche Summe für die Wacken Foundation zu sammeln, die das Wachstum und die Entwicklung von Hard Rock und Heavy Metal Bands und Künstlern unterstützt. Diese epische Fahrt, gepaart mit den kraftvollen hymnischen Qualitäten von "Warriors of Love", verspricht, die Wirkung der Veranstaltung zu verstärken, die Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken und Fans und Philanthropen gleichermaßen zu inspirieren.

Das finden wir toll!