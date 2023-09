EMIL BULLS geht auf Tour

Die Band wird ab Dezember 2023 ihre "Love Will Fix It"-Tour starten. Die Tourdaten haben wir hier für euch.



"Love Will Fix It"-Tour:



02.12.23 DE-ESSEN - Turock

03.12.23 DE-ASCHAFFENBURG - Colos-Saal

15.12.23 DE-MÜNCHEN (XMAS BASH ZUSATZSHOW) - Backstage

16.12.23 DE-MÜNCHEN (XMAS BASH, SOLD OUT) - Backstage

11.01.24 CZ-PRAG - Storm

12.01.24 DE-HANNOVER - Capitol

13.01.24 DE-LEIPZIG - Täubchenthal

19.01.24 CH-AARAU - Kiff

20.01.24 AT-WIEN - Szene

21.01.24 HU-BUDAPEST - Barba Negra

25.01.24 DE-WIESBADEN - Schlachthof

26.01.24 DE-NÜRNBERG - Löwensaal

27.01.24 DE-ULM - Roxy

01.02.24 DE-MÜNSTER - Skaters Palace

02.02.24 DE-HAMBURG - Große Freiheit 36

03.02.24 DE-BERLIN - Columbia Theater

04.02.24 NL-TILBURG - Hall Of Fame

22.02.24 DE-KÖLN - Live Music Hall

23.02.24 DE-KARLSRUHE - Substage

24.02.24 DE-KAISERSLAUTERN - Kammgarn

