DYNAZTY: neues Video zum heutigen Release

Heute, am 14. Februar 2025, erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Game Of Faces" von DYNAZTY. Natürlich lässt es sich die Band nicht nehmen, dazu ein neues Video zu veröffentlichen: 'Fire To Fight'.



Sänger Nils Molin kommentiert:

"Wir sind überglücklich, heute unser brandneues Album Game Of Faces zu veröffentlichen! Zusammen mit der Veröffentlichung des Albums kommt auch ein Musikvideo für die letzte Single des Albums - Fire To Fight. Wir hoffen, dass euch unser neuestes Werk gefällt und vergesst nicht, uns im Februar und März auf Europatournee zu sehen, um GAME OF FACES zu unterstützen!"



Fire To Fight







https://www.youtube.com/watch?v=xSAI8FWuX1o



