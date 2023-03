DRAGONY beschäftigt sich wieder mit Franz Josef und Sisi

Nach der Veröffentlichung ihres Albums "Viribus Unitis" (2021), führen uns die Österreicher DRAGONY erneut auf geschichtliche Pfade und lassen uns in Bild und Ton an 'The Dead Queen's Race' teilnehmen.



Es ist eine neue Single, die zusammen mit Maria Nesh (RED EYE TEMPLE) als Gastsängerin aufgenommen wurde.



The Dead Queen's Race, feat. Maria Nesh





https://www.youtube.com/watch?v=xg7XuCuzk30





(photo credit: Dominik Izaquiel Tomé)

