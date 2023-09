DOOL mit Live-Scheibe

Über Prophecy Productions erscheint am 24. November die neue DOOL-Livescheibe "Visions Of Summerland (Live At Arminius Church Rotterdam)".

Aufgenommen wurde das Album im vergangenen Jahr am 23. Dezember.

Um uns einen kleinen Eindruck zu geben, was auf uns zu kommt, gibt es in Form von 'Be Your Sins' einen Vorgeschmack.

Quelle: Prophecy Productions Redakteur: Marcel Rapp Tags: dool be your sins rotterdam prophecy productions