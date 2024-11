Am 27. Dezember ist es soweit, wenn die Jungs von DOMINUM zu ihrem Zweitschlag ausholen.

"The Dead Don't Die" - wahre Worte - erscheint Ende Dezember über Nappalm Records und ist der direkte Nachfolger des fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor veröffentlichten Debüt "Hey Living People".

Einen kleinen Vorgeschmack gibt es mit 'One Of Us':