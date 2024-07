DISTANZ mit Neuigkeiten

Die Jungs von DISTANT haben in Form von 'The Undying' einen neuen Song am Start.

Dazu passend ist die Band auch live unterwegs:

03.08.24 (SK) Bratislava - Pink Whale Bar

05.08.24 (AT) Salzburg - Rockhouse-Bar (w/ Bodysnatcher, Humanity’s Last Breath)

06.08.24 (PL) Krakow - Klub Kwadrat

07.08.24 (PL) Warsaw - Klub Proxima (w/ Whitechapel, Aborted, Bodysnatcher)

09.08.24 (CZ) Jaromer - Brutal Assault

10.08.14 (IT) Bologna - Alchemia Music Club

11.08.24 (IT) Milan - Slaughter Club (We Are Deathcore Fest Milan)

13.08.24 (CH) Aarau - Kiff

14.-17.08.24 (DE) Dinkelsbühl - Summer Breeze Festival

22.08.24 (AT) Spital Am Semmering - Kaltenbach Open Air

24.08.24 (DE) Lüdenscheid - Bautz Festival

31.08.24 (NL) Roosendaal - The Loods (Rosendaal Open Air)

19.09.24 (LV) Riga – Tu Jau Zini Kur

20.09.24 (DE) Helsinki - Techfest 2024

21.09.24 (EE) Tallinn - Paavli



DISTANT with BORN OF OSIRIS:

12.08.24 (FR) Montpellier - Secret Place

20.08.24 (DE) Freiburg - Crash

21.08.24 (DE) Nuremberg - Hirsch

23.08.24 (DE) Augsburg - Die MatriX

25.08.24 (DE) Kassel - Goldgrube

27.08.24 (NL) Haarlem - Patronaat

28.08.24 (NL) Nijmegen - Doornroosje

29.08.24 (DE) Wolfsburg - Jugendhaus Ost

30.08.24 (DE) Berlin - Hole44