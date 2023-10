DIE ART: Tourdaten zum neuen Album

Die Leipziger Band DIE ART wird am 06.10.2023 ihr neues Album "Fading" veröffentlichen. Dazu wird es einige Konzerte geben. Der Tourauftakt ist am 13.10.2023 in Lichtentanne.



Folgende Termine sind bestätigt:

13.10.2023 Lichtentanne - Sankt Barbara

14.10.2023 Lugau - Landei

17.10.2023 Suhl - Gambrinus1810

18.10.2023 Sömmerda - Piano

21.11.2023 Leipzig - Moritzbastei

24.11.2023 Halle - Objekt 5

25.11.2023 Berlin - Franz

08.12.2023 Erfurt - Museumskeller (feat. BERINGSEE)

09.12.2023 Erfurt - Museumskeller (feat. BERINGSEE)

21.12.2023 Dresden - Groovestation

22.12.2023 Dresden - Groovestation

Quelle: https://www.facebook.com/people/die-Art/100063664027081/ Redakteur: Swen Reuter Tags: die art fading neues album tour 2023 konzerte 2023 herbsttour