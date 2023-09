DEVIN TOWNSEND mit Re-Release

Ach Devin, du bist ein bleibst ein Genie! Mit der Jubiläumsedition seines "Infinity"-Albums meldet sich der Kanadier DEVIN TOWNSEND sehr geschmackvoll zurück.

25 Jahre hat das Album bereits auf dem Buckel und zum Geburtstag gibt es die Version als limitiertes 2-CD-Digipak, Gatefold 180g 2LP+LP-Booklet und als digitales Album raus. Es enthält alle Bonustracks aus dieser Zeit sowie ein, wie man sieht, neu gestaltetes Artwork und Linernotes von ihm persönlich.

Toll oder?

Die Trackliste:



CD1:

1 Truth

2 Christeen

3 Bad Devil

4 War

5 Soul Driven Cadillac

6 Ants

7 Wild Colonial Boy

8 Life Is All Dynamics

9 Unity

10 Noisy Pink Bubbles



CD2:

1 Om (Demo)

2 Sit In The Mountain (Demo)

3 Processional (Demo)

4 Love-Load (Demo)

5 Sister (Live Acoustic)

6 Hide Nowhere (Live Acoustic)

7 Man (1996 Demo)