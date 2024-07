DEICIDE ab morgen in Deutschland auf Tour

Oh je, das ist durchgerutscht. Die Deather der ersten Stunde stellen ab heute ihr dreizehntes Studioalbum "Banished By Sin" live in Europa vor. Der erste Auftritt in unserem Lesegebiet ist dann morgen in Leipzig.

Bandkopf Benton sagt dazu: "Ich befinde mich auf dem Zenit meines Schaffens", so Benton. "Ein Glen Benton, der Spaß hat, ist umso gefährlicher. Wir sind bereit, den gesamten Planeten in Schutt und Asche zu legen!"

Hier sind die Termine:

27.07.2024 NL Steenwijk - Stonehenge Festival

28.07.2024 DE Leipzig - Hellraiser

29.07.2024 DE Mannheim - 7er Club

30.07.2024 DE München - Backstage (Free & Easy)

02.08.2024 RO Râșnov - Rockstadt Extreme Fest

05.08.2024 IT Lignano Sabbiadoro (UD) - Black Over Festival

06.08.2024 HU Budapest - Barba Negra

07.08.2024 CZ Jaroměř - Brutal Assault

08.08.2024 PL Warschau - Progresja

09.08.2024 FI Helsinki - Hellsinki Metal Festival

10.08.2024 UK Walton-on-Trent - Bloodstock Open Air

11.08.2024 UK London - The Dome

13.08.2024 DE Krefeld - Kulturfabrik

15.08.2024 FR Carhaix-Plouguer - Motocultor Festival

Tickets und Informationen bekommt man hier.