DEEP PURPLE: Warum Ian Gillan ein

Auf die Entstehung des Songs angesprochen, erklärte Frontmann Ian Gillan in einem Interview:

"Kürzlich fragte mich eine junge deutsche Journalistin, wie viele Songs ich denn wohl geschrieben hätte in meinem Leben. Ich antwortete: Das letzte Mal, als meine Sekretärin vor zwanzig Jahren gezählt hat, waren es über 500. Ich war selbst ein bisschen beeindruckt von mir und dachte: Gar nicht schlecht. Und dann sagte sie nur, Dolly Parton hätte über 5.000 geschrieben. Dazu meinte die Journalistin: Dann bist Du also ein fauler Sack ("lazy sod"). Ich habe höflich zugestimmt und dieses Erlebnis sofort in meinem Notizbuch festgehalten." (ROCKS, Juni 2024)



Nun ja, ich glaube, dem können wir nicht zustimmen, aber schön, dass daraus ein Song geworden ist. Auch 'Lazy Sod' findet sich auf dem neuen DEEP PURPLE-Album "=1", das am 19. Juli 2024 über earMUSIC veröffentlicht wird und kann jetzt als Musik-Video begutachtet werden.



Lazy Sod







https://www.youtube.com/watch?v=bbkNm739ULA



