DEEP PURPLE: "Made In Europe"-Tour 2026
Kommentieren
Die britische Hardrocklegende kommt erneut nach Deutschland - im Sommer 2026 gibt DEEP PURPLE im Rahmen ihrer "Made In Europe"-Tour fünf Konzerte in Deutschland:
20.06.: Meppen, Emsland
24.06.: Mönchengladbach, Sparkassenpark
27.06.: Coburg, Schlossplatz
28.06.: Ulm-Wiblingen, Klosterhof Open Air
19.07.: München, Tollwood Festival
Der Kartenvorverkauf beginnt ab dem 3. November um 11 Uhr, für das Konzert in Ulm gibt es bereits ab dem 31. Oktober um 11 Uhr Karten im Reservix-Presale.
- Quelle:
- Eventim / Südwest Presse
- Redakteur:
- Michael Vogt
- Tags:
- deep purple
0 Kommentare