DEATH DEALER UNION: Video für Gitarrenfans

Am 22. September 2023 erscheint via Napalm Records das Debütalbum "Initiation" der Band DEATH DEALER UNION. Doug Weiand und Hunter Havokk habne sich des Songs 'The Vow Of Silence' angenommen und zeigen euch das Guitar Playthrough dazu.



The Vow Of Silence (Guitar Playthrough)







https://www.youtube.com/watch?v=KqMrF9BqhBc

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: death dealer union initiation the vow of silence guitar playthrough