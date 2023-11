DAYS BETWEEN STATIONS mit Video-Nachzügler

Eine großartige, wenn auch nicht sehr produktive Progressive-Rock-Band des 21. Jahrhunderts sind die DAYS BETWEEN STATIONS aus Los Angeles. Zu 'Witness The End Of The World' aus ihrem 2020er Album "Giants" hat das Duo kürzlich einen Videoclip nachgeschoben. Nicht der erste Zeitplan, den dieses Virus durcheinandergebracht hat.





