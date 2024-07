DAVID REECE zwischen heute und morgen

Der ehemalige ACCEPT-Frontmann DAVID REECE hat ein offizielles Musikvideo zum Song 'Tomorrow Don't Matter Today' mit Live-Aufnahmen von seinen jüngsten Tourneen in den USA und Skandinavien veröffentlicht. Der Track stammt aus seinem neuen Soloalbum "Baptized By Fire", welches am 1. März 2024 über El Puerto Records erschienen ist.

