DANKO JONES hat, was du brauchst

Auch wenn es vom angekündigten neuen Album quasi noch keine Infos gibt, so hat das Trio heute mit 'What You Need' eine erste Single veröffentlicht.



Der Song stellt den ersten Vorgeschmack auf das neue Album der Band dar und ist obendrein ihre erste Veröffentlichung an der Seite ihres neuen Labels PERCEPTION, während sie in ihrem Heimatland nach wie vor unter der Ägide von Sonic Unyon Records agiert.



Danko kommentiert:

" 'What You Need' ist nicht nur die erste Single unseres neuen Albums, sondern auch dessen Openingtrack. Laut, schnell und ansteckend! Dreht den Lautstärkeregler hoch bis er abbricht oder eure vier Wände einstürzen!"



'What You Need' erscheint rechtzeitig zu DANKO JONES erster Europashow des Jahres, die in zwei Wochen beim Paaspop (Schijndel, NL) stattfinden wird.



What You Need







https://www.youtube.com/watch?v=mgHtnecVT8o





Schon einmal zum Vormerken - DANKO JONES live:



18.04.2025 NL Schijndel - Paaspop

30.05.2025 NL Hulst - Vestrock *NEU*

31.05.2025 BE Herenthout - Clamotte Rock

05.06.2025 NO Trondheim - Trondheim Rocks

06.06.2025 SE Sölvesborg - Sweden Rock Festival

14.06.2025 AT Nickelsdorf - Nova Rock

27./28.06.2025 EE Tallinn - Rock Festival

05.07.2025 DE Mainburg - Festival Holledau

17.07.2025 FI Seinäjoki - Vauhtiajot

25.07.2025 NO Fredrikstad - Månefestivalen

26.07.2025 DE Mönchengladbach - Bob! Fest

06. - 10.08.2025 DE Eschwege - Open Flair

15.08.2025 NO Alta - Alta Live

16.08.2025 NO Hardstad - Bakgården

17.08.2025 CH Cudrefin (VD) - Rock The Lakes

21. - 23.08.2025 DE Haddeby - Baltic Open Air



19.11.2025 FI Helsinki - Tavastia

22.11.2025 NO Oslo - Vulkan Arena

26.11.2025 DE Osnabrück - Rosenhof

27.11.2025 LU Luxemburg - Den Atelier

28.11.2025 NL Amsterdam - Melkweg

29.11.2025 UK London - The Underworld Camden

30.11.2025 UK Porthcawl - Planet Rockstock *NEU*

03.12.2025 BE Antwerpen - Trix (Main Hall)

04.12.2025 FR Paris - Le Trabendo

06.12.2025 IT Mailana - Legend Club

08.12.2025 DE Mannheim - Alte Feuerwache

09.12.2025 AT Salzburg - Rockhouse

10.12.2025 DE München - Backstage (Werk)

11.12.2025 DE Köln - Carlswerk Victoria

12.12.2025 DE Berlin - Astra

13.12.2025 DE Hamburg - Docks

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: danko jones what you need