CVINGER: Neues Album, neues Video

Für den 28. August ist das nächste Album "Doctrines By The Figures Of Crnobog" der slowenischen Black-Metal-Formation CVINGER angekündigt. Heute wurde das Video des Titelstücks veröffentlicht.





