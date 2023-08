CRYTOPSY mit zweiter Single

Die kanadischen Deathies servieren uns mit 'Flayed The Swine' die zweite Auskopplung des kommenden Langspielers 'As Gomorrah Burns', das am 08. September über Nuclear Blast veröffentlicht werden wird.

Hört hier mal rein:

Das Musikvideo dazu wird heute um 16:00 Uhr auf Youtube Premiere feiern.