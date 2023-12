CROWNSHIFT: neu bei Nuclear Blast Records

Nuclear Blast Records freut sich, diese besondere Band anzukündigen. Mitglieder von CROWNSHIFT sind: Tommy Tuovinen (Vocals, MYGRAIN, ex-OCEANHOARSE), Daniel Freyberg (Guitar, backing vocals; ex-CHILDREN OF BODOM, ex-BODOM AFTER MIDNIGHT), Jukka Koskinen (Bass, NIGHTWISH, WINTERSUN) und Heikki Saari (Drums, FINNTROLL).



Die erste Single wird am 17. Januar 2024 erscheinen. Wir halten euch auf dem Laufenden.



