COLLAPSED VEIN mit Debütalbum im April

COLLAPSED VEIN, das Death-Doom-Soloprojekt des US-Amerikaners Kevin George, wird sein Debütalbum "Pain Communion" am 18. April 2025 über Executioner213 Recordings veröffentlichen. Das Album kombiniert langsamen, atmosphärischen Doom mit Pfeifenorgeln und choralen Elementen und schafft so einen dunklen und schweren Sound. Das Projekt begann 2013, wobei das Material im Laufe der Jahre allmählich Gestalt annahm. Mit 'Children Of God' hat man vor einigen Wochen bereits auch einen Vorab-Track hochgeladen.

Children Of God

https://www.youtube.com/watch?v=a0vnDxbFk1s