CHRIS HARMS mit nächstem Video

Am 31. Januar 2025 veröffentlicht LORD OF THE LOST-Sänger CHRIS HARMS via Napalm Records sein erstes Solo-Album "1980". Seit heute ist mit 'She Called Me Diaval' das nächste Video online.



CHRIS HARMS zu 'She Called Me Diaval':

"Die vermutlich meist gestellte Frage zum Song wird sein: "Wer oder was ist oder bedeutet Diaval?" Nun, entweder handelt der Song von einem Traum, den ich im Detail nicht vermag wiederzugeben, oder ich verarbeite hier musikalisch einen Teil meines Lebens, weil das meine einzige Chance ist, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Oder aber ich erzähle gerne rätselhafte und dunkelbunte Geschichten. Irgendwann werde ich es verraten..."



She Called Me Diaval







https://www.youtube.com/watch?v=EaB1-LMykG4



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: chris harms 1980 she called me diaval