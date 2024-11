CHARITY UNLEASHED FESTIVAL: Das finale Line-up

Am 24. Mai 2025 findet in Oberhausen wieder das CHARITY UNLEASHED FESTIVAL statt. Ketzt steht das finale Line-up fest. Mit dabei sind diese Jahr:



ACCUSER (Thrash Metal)

PRIPJAT (Thrash Metal)

WORDS OF FAREWELL (Melodic Death Metal)

SMORRAH (Thrash n Death Metal)

DESTROY THEM (Thrash Metal)

SUNSHINE (Melodic Death Grind)



Das "CUF" ist ein rein ehrenamtlich/unentgeltlich organisiertes Metal-Benefiz-Festival im Herzen des Ruhrgebiets. Das Festival wird vom "Druckluft e.V." veranstaltet.

Jeder anwesende Gast erhöht die Spendensumme und ermöglicht es den Deutschen Kinderhospiz Diensten, auch weiterhin Gutes im Ruhrgebiet zu tun! Seid dabei!



Wann?

24.5.2024

Einlass: 15.30 Uhr



Wo?

Am Fördwerturm 27

46049 Oberhausen



Tickets: VVK 25,00 Euro



Hier kommt ihr zu den Tickets.



Weitere Infos findet ihr hier.

Quelle: Veranstalter Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: charity unleashed festival 2025 accuser pripjat words of farewell smorrah destroy them sunshine